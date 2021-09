Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inainte, rata de infectare era de 2,33 cazuri la mie. Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta (HG 932 din 9 septembrie 2021) stabilește doua praguri de la care se impun interdicții și se inchid locuri (2-3 la mia de locuitori și peste 3 la mia de locuitori), precum alte doua praguri…

- Vineri, potrivit Directiei de Sanatate Publica, rata de incidenta in Capitala a ajuns la 2,05/1000 de locuitori.Potrivit legislației, in maximum 48 de ore de la atingerea pragului COVID-19 de 2 la mia de locuitori, CMBSU pune in aplicare masurile din Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de…

- Incidenta imbolnavirilor de COVID-19 a trecut vineri de 2 in Bucuresti, conform datelor transmise de autoritati. Acest lucru inseamna ca se vor impune restricții in ceea ce privește numarul de persoane care pot participa la diverse evenimente și condițiile in care pot participa. Astfel, la nunti, botezuri…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care se vor aplica de sambata in Popesti-Leordeni si Peris, unde rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile este vineri de 2,10, respectiv de 2,01 la mia de locuitori.Printre acestea se numara faptul ca organizarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care se vor aplica de sambata in Popesti-Leordeni si Peris, unde rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile este vineri de 2,10, respectiv de 2,01 la mia de locuitori. Printre acestea se numara faptul ca organizarea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis impunerea de restricții in comunele Snagov și Ciorogarla, unde s-au inregistrat valori ale ratei de incidența cumulata calculata la 14 zile de 2,73/1000 locuitori, respectiv de 2,14/1.000 locuitori. Restricțiile se aplica din 9 septembrie,…

- RESTRICȚII pentru comuna Ighiu, dupa ce s-a depașit incidența de 2 cazuri/1000 de locuitori Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a emis o hotarare valabila pentru comuna Ighiu, acolo unde incidența cazurilor de COVID a ajuns la 2,13 raportat la mia de locuitori. Hotararea activeaza masurile…

- Noile relaxari ale restricțiilor antiepidemice adoptate saptamana aceasta de Guvern, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, intra in vigoare de duminca. Autoritațile au instituit un nou prag al incidențe cazurilor de SARS-CoV-2 pentru o perioada de 14 zile, anume 2 infecții la…