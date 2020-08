Capitala, cele mai multe cazuri noi. Județul Prahova, peste 100 de noi îmbolnăviri Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.225 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 118 au fost in București, unde bilanțul total a depașit 6.000 de cazuri.Capitala are din nou cele mai multe cazuri noi in cel mai recent bilanț al Grupului de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 118 de cazuri, in ultimele 24 de ore, mai puține insa fața de ziua precedenta cand erau 164 de noi infectari. Urmeaza județul Prahova, cu 103 noi cazuri și Argeș, cu 92 de cazuri noi de infectare cu COVID 19. Topul creșterilor cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

