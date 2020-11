Capacitatea de testare din Germania se apropie de limită Laboratoarele din Germania au ajuns la limita capacitatii de testare pentru coronavirus. Asociatia Laboratoarelor Acreditate pentru Medicina avertizeaza ca testarea s-ar putea sa nu mai ajunga la nivelul solicitat. Conform Asociației, este pentru prima data cand toate laboratoarele lucreaza la 100% din capacitate, consemneaza dpa. Liderul asociatiei, Michael Mueller, spune ca situatia este deja inacceptabila. Conform organizatiei, se fac prea multe teste celor asimptomatici si cu grad de prioritate foarte redus, desi ar trebui ca eforturile sa se concentreze asupra cazurilor mai urgente. Saptamana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

