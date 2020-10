Cântărețul ieșean Silviu Huțanu, răpus de Covid-19 la doar 37 ani! Singura problema de sanatate cu care se știa era o hipertensiune și lua medicație din vara acestui an. Medicii din secția de Terapie Intensiva de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași spun ca, atunci cand Silviu Huțanu a fost internat, plamanii ii erau afectați in proporție de 75%, iar in doar cateva zile afectarea plumonara a ajuns la 95%. Alex Hutanu, fratele lui Silviu, cel care, in urma cu cateva zile facea apel public pentru a gasi donatori de plasma care s-au vindecat de COVID-19, spune ca primele simptome au debutat in zilele de 10-11 octombrie. Luni, 12 octombrie, a mers la Institutul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

