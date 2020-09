Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a anuntat marti, printr-un mesaj publicat pe Instagram, ca a devenit tata, dupa ce sotia lui, Cherry Seaborn, a nascut saptamana trecuta o fetita, botezata Lyra Antarctica, potrivit news.ro.Ed Sheeran a revenit pe Instagram dupa o pauza de opt luni pentru a impartasi…

- Dua Lipa a anuntat pe retelele de socializare relansarea in data de 21 august a celui mai recent si de succes album al sau, "Future Nostalgia", care va cuprinde piese remixate si versiuni noi ale cantecelor originale de pe acest material discografic, inclusiv colaborari cu celebritati precum Madonna,…

- Gwen Stefani, Madonna si Missy Elliott se numara intre artistii invitati pe albumul „Future Nostalgia” remixat al cantaretei britanice Dua Lipa, potrivit news.ro.Lansat in primavara acestui an, „Future Nostalgia” - al doilea disc al cantaretei - este considerat unul dintre cele mai bune albume pop…

- Un artist britanic a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat pentru violarea și torturarea mai multor femei, in mod repetat. Cantarețul a primit pedeapsa pentru nu mai puțin de 30 de capete de acuzare.

- Fundatia Children in Need a BBC si rapperul britanic Stormzy au promis ca doneaza 20 de milioane de lire sterline in beneficiul tinerilor artisti de culoare din Marea Britanie.Stormzy a anuntat luna trecuta ca va dona pentru urmatorul deceniu 10 milioane de lire sterline, iar Children in Need…

- Solistul grupului rock britanic Kasabian, Tom Meighan, a fost condamnat marti la munca in folosul comunitatii pentru ca si-a agresat partenera, a doua zi dupa ce a parasit formatia din "motive personale", scrie AFP, potrivit news.ro.Un tribunal din Leicester l-a condamnat pe artistul in varsta de…