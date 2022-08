Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a calificat, joi, direct in finala probei de canoe simplu la 1.000 m din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Halifax (Canada), dupa ce cu o zi inainte a reusit acelasi lucru in proba de 500 m. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a calificat direct in finala probei de canoe 1x500 m din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Halifax (Canada). Chiar in prima zi a competitiei, Chirila a castigat prima serie cu timpul de 1 min, 50 sec, 27/100 si a acces direct in finala prevazuta pentru…

- Robert Glinta s-a calificat, vineri dimineața, in semifinalele probei de 50 m spate din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Budapesta. El a inregistrat al șaptelea timp al seriilor, potrivit GSP. Sportivul a concurat in seria a patra și a terminat cursa cu timpul de 24,79 de secunde, a anunțat…

- David Popovici 17 ani va concura azi, in finala probei de 100 metri liber, de la Campionatul Mondial de Natatie. A castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- David Popovici se vede la TVR1! Postul national transmite semifinalele si finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de la Budapesta "Campionul mondial se vede la TVR! Astazi, de la ora 19:00, in studioul TVR 1, se vor discuta toate detaliile de la Campionatul Mondial de natatie, iar semifinalele…

- Tanarul a castigat finala a doua cu timpul de 47,60 sec, clasandu se pe primul loc la proba de 100 m. David Popovici s a calificat in finala de la 100 m liber, iesind pe primul loc in calificarile Campionatului Mondial de la Budapesta.Zi extraordinara pentru sportul romanesc. La doar 17 ani, David Popovici,…

- Inotatorul David Popovici, aflat inca la varsta junioratului, s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber la campionatele mondiale de seniori de la Budapesta. Sportivul roman intra in finala care are loc luni cu un nou record mondial la juniori, dupa ce a avut cel mai bun timp in semifinale.…