Spitalul regional Klagenfurt din Austria este primul care a apelat la canbidiol pentru tratarea virusului Covid-19. Canabidiol (CBD) este un component al canabisului care nu are efect psihoactiv. Adminstrat timp de trei saptamani pacientilor de la ATI s-a dovedit foarte eficient in depașirea infecției cu SAR COV2, datorita proprietatilor sale antiinflamatorii, relateaza EFE, citata de