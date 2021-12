Stiri pe aceeasi tema

- Un enorias de 28 de ani i-a transmis o scrisoare Inaltpreasfintitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, in care semnaleaza ca femeilor le este ingaduit accesul in biserica, desi sunt in perioada menstruatiei, chiar daca acest lucru contravine indreptarului de spovedanie.

- In a XXVI-a Duminica dupa Rusalii, 21 noiembrie 2021, la Praznicul Intrarii in biserica a Maicii Domnului, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, s-a aflat in mijlocul credincioșilor aflați la Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopala din Suceava.…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților (Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viața și Departamentul Media), Casa Corpului Didactic „George Tofan", Monitorul de Suceava și NEstTV, organizeaza, in perioada ...

- O familie de suceveni reintoarsa acasa din Italia cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, in problema botezului unuia dintre cei trei copii. Mai exact, familia vrea sa știe daca botezul facut in Italia la o manastire ortodoxa rusa pe stil vechi, necanonica, este valabil.…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, vineri, 1 octombrie 2021, incepand cu ora 15:00, la Centrul Cultural „Sfantul Mitropolit Iacob Putneanul” din cadrul Manastirii Putna a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Concursului național de recitare…

- In urma apariției unor informații in spațiul public privind starea de sanatate a Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, facem urmatoarele precizari: La acest moment, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic nu este spitalizat, ci urmeaza un tratament medical și proceduri…

- Parintele protosinghel David Oprea, coordonator al cabinetului Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Calinic al Sucevei si Radautilor, a incetat din viata vineri, 17 septembrie 2021, la varsta de 47 de ani, in urma complicatiilor suferite din cauza infectarii cu Covid-19.