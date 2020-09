Când vor primi fermierii despăgubirile pentru secetă Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oroș, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca fermierii pot depune cererile de despagubiri pentru seceta pana la 15 septembrie. Banii le vor intra in conturi la trei zile mai tarziu, a mai spus oficialul. “Primul pachet de scheme, care este din bugetul national, are termen de depunere 15 septembrie – pentru seceta, respectiv 29 septembrie – pentru celelalte scheme din sectorul zootehnic. In momentul in care expira data de depunere, in 2-3 zile putem incepe sa dam banii”, a declarat Oroș. Ministrul liberal a precizat ca plațile pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

