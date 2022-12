Când va fi următoarea vacanță pentru elevi. Zilele libere până la finalul anului și cele din 2023 Cand va fi urmatoarea vacanța pentru elevi. Zilele libere pana la finalul anului și cele din 2023 Elevii se intorc la cursuri luni, 5 decembrie, dupa minivacanța de Ziua Naționala. Urmeaza doua saptamani de cursuri și apoi vacanța de iarna. Urmatoarea vacanța, cea cu prilejul sarbatorilor de iarna, este de 17 zile, inclusiv perioada de Revelion. Din 2023, cursurile incep cu modulul 3 de luni, 9 ianuarie. Alte vacanțe pentru elevi vor […] Citește Cand va fi urmatoarea vacanța pentru elevi. Zilele libere pana la finalul anului și cele din 2023 in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

