- Anul 2023 a fost un an cu noroc pentru romani, in ceea ce privește zilele libere legale și posibilitatea de a face ”punți” pentru a obține minivacanțe. In anul 2024, situația nu va fi la fel de buna, asta pentru ca multe zile libere legale vor pica in weekend sau chiar in mijlocul saptamanii și va fi…

- Peste 160 de polițiști din Alba vor acționa zilnic, in minivacanța de Revelion. 15 aparate radar vor monitoriza traficul in județ Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin efectivele de care dispune, a luat masuri suplimentare, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranța publica…

- ZILE LIBERE 2024: Minivacanța de 6 zile de Paști. Guvernul va trebui sa aprobe o zi ”punte” pentru șase zile libere consecutive In anul 2024 angajații beneficiaza de 17 zile libere legale. Multe zile libere legale cad in weekend, cum ar fi cele mai noi aprobate de guvern ( 6 și 7 ianuarie). Sunt patru…

- Urmatoarea minivacanta pentru romani este cea de Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie , iar perioada include și ziua libera de Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie. Saptamana aceasta, bugetarii vor avea parte de o noua minivacanța care incepe de joi, 30 noiembrie, ocazie cu care se sarbatorește Sfantul…

- Zile libere: cate zile va avea urmatoarea minivacanța in 2023. Sarbatorile legale pana la finalul anului și in 2024 Zile libere 2023 și 2024: Pana la finalul anului, romanii mai au doua minivacanțe. Zilele libere coincid cu Ziua Naționala și apoi perioada sarbatorilor de iarna. In 2024 vor fi 17 zile…