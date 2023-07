Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Brașov efectueaza azi, (marți, 4 iulie) 6 percheziții in localitațile Rașnov și Harman, din județul Brașov, și in comuna Ștefaneștii de Jos, din județul Ilfov. Sunt vizate sediile unor societați comerciale, domiciliile unor persoane și…

- Un barbat de 37 de ani, membru al organizației criminale „Patron”, este cercetat penal pentru contrabanda cu pietre prețioase. Oamenii legii au stabilit ca la sfarșitul anului 2022 suspectul ar fi introdus in Republica Moldova pe cale de contrabanda piatra prețioasa „Moissanite”.

- Peste jumatate de milion de moldoveni nu vor avea drept de vot la alegerile locale. Potrivit datelor oferite de CEC, 262 006 de persoane au cetațenia Republicii Moldova, dar nu au inregistrare la domiciliu sau reședința, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țarii.

- Jumatate de milion de polonezi au iesit in strata, duminica, la Varsovia, pentru a manifesta impotriva guvernului nationalist populist la putere, cu cateva luni inainte de alegerile legislative, au anuntat organizatorii, potrivit AFP. "Participarea este estimata in acest moment la 500.000 de oameni",…

- Dorian Popa a ajuns in lumea mondena din Romania in urma cu mulți ani, iar de atunci s-a menținut in atenția fanilor. De la actor și cantareț a ajuns un adevarat om de afaceri, care acum se bucura de milioane de euro in conturi. Ei bine, pentru a realiza toate acestea, cele care l-au motivat au fost…

- Dorian Popa nu mai este de multa vreme doar un simplu artist. El a dovedit in nenumarate randuri ca poate face bani din orice, așa ca a profitat de aceasta abilitate și a investit o suma uriașa intr-o afacere. Se pare ca a construit un intreg cartier, de pe urma caruia spera sa obțina profit considerabil.Credeai…

- De la inceputul anului și pana in prezent, Jandarmeria Romana, prin structurile specializate, a executat peste 3000 de misiuni de paza a transporturilor speciale. Din totalul acestora, 36,22% au fost executate contra cost, fiind generate venituri in cuantum de aproximativ 1,30 milioane lei, care, potrivit…

- Antonio Pican este un nume cunoscut adolescenților romani prin piesele sale dar mai ales prin ilustrarea provocarilor, extravaganțelor și aventurilor din viața sa de tanar ”de bani gata”, ce fac furori pe internet. Chiar daca are 20 de ani, Pican pare ca a luat in serios munca și dincolo de moftul…