Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale au retinut, pentru 24 de ore, doi cetateni straini, dintre cei patru barbati prinsi in flagrant delict, pentru ca ar fi indus in eroare o persoana pe care au determinat-o sa investeasca in anumite actiuni si ar fi convins-o sa isi instaleze o aplicatie pe telefonul…

- Patru barbați de cetațenie turca, israeliana și irakiana au indus in eroare o persoana punand-o sa acceseze o platforma online pentru a investi in anumite acțiuni și astfel i-au sustras zeci de mii de lei. Nu este singura infracțiune a celor patru.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, joi dimineața, 16 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal... The post 16 cetateni straini, depistați ascunși intr-un camion cu fructe, la PTF Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Mai mulți cetațeni italieni ar fi obținut in mod ilegal, la o școala post-liceala din Romania, diplome de asistent medical. Polițiștii au facut luni 12 percheziții in acest caz in județele Ilfov și Mureș, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal…

- Dupa scandalul de anul trecut, cand Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a fost inchisa dupa ce aproape 100 de studenți au acuzat toxiinfecție alimentara, instituția face achiziții noi de alimente. Salam, branza de vaci sau biscuiți se regasesc printre produsele pe care Academia de Poliție vrea…

- Doi nerezidenți, de 27 și 61 de ani, au fost prinși la Aeroportul Internațional Chișinau, cu bunuri pe care nu le-au declarat. Aceștia au venit in Republica Moldova cu bagajele ticsite cu genți de brand, seturi de lenjerie de pat și articole medicale.

- Peste 400.000 de romani au accesat, in anul 2023, aplicația „Afla la ce fond de pensii ești!”, disponibila pe site-ul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), și au identificat fondul de pensii Pilon II la care sunt participanți. Numarul acestora este dublu fața de cel consemnat anul precedent.…

- Un pensionar din Ucraina a fost prins pe aeroportul din Munchen, Germania, cu 455.000 de euro cash, in valiza. Barbatul declarase la vama ca are 300 euro asupra lui. Barbatul de 66 de ani din Ucraina a fost prins, la intrarea in Germania, pe aeroportul din Munchen, cu valiza plina cu bani, aproximativ…