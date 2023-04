Când se oprește căldura în București. Anunțul Termoenergetica Dupa o iarna in care n-au lipsit problemele cu furnizarea apei calde și a caldurii in apartamentele locuitorilor Capitalei racordați la sistemul centralizat de termoficare vine o veste de ultim moment pentru bucureșteni. Aceea ca se va opri furnizarea energiei termice pentru incalzire, odata cu incheierea sezonului de incalzire 2022 – 2023. Procedurile vor fi […] The post Cand se oprește caldura in București. Anunțul Termoenergetica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficial, am intrat in sezonul de primavara, asta insemnand in mod normal, valori termice ridicate. In acest context, așa cum era de așteptat, se opreste caldura in Bucuresti. In alte orașe agentul termic a fost deja oprit de ceva vreme. In cursul acestor zile, Termoenergetica a facut anuntul pentru…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunța inchierea sezonului de incalzire 2022-2023. Compania anunța oprirea caldurii in București. Reprezentanții companiei susțin ca sunt indeplinite toate condițiile legale. „Oprirea incalzirii se face dupa trei zile consecutive in care temperatura…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta luni, 17 aprilie, incheierea sezonului de incalzire 2022 – 2023 incepand de marti, avand in vedere temperaturile inregistrate in ultima perioada. Incepand cu data de 18 aprilie, vor fi initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei termice…

- Peste 25 milioane de lei au economisit consumatorii or. Chișinau, prin ajustarea corecta a debitelor de agent termic. “Termoelectrica” S.A. comunica ca inceperea sezonului de incalzire 2022-2023 a avut loc la 07 noiembrie 2022, in conformitate cu Dispoziția emisa de autoritatea publica locala, nr. 521.…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs sambata, 11 martie, in judetul Buzau, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului.„In ziua de 11.03.2023, 14:09:20 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4,2, la adancimea de 118,4 km”, se…

- Procurorii DIICOT cred ca din banii obținuți din prostituție proxeneții ar fi ridicat și un complex rezidențial, insa cercetarile continua in acest caz pentru a stabili cu exactitate care este proveniența banilor. Conform surselor din ancheta, citate de Realitatea PLUS, polițiștii ar fi gasit in aceste…

- Obținerea celui mai mic preț la energia necesara incalzirii locuințelor, dar și mai important perspectiva reducerii in viitor a prețurilor la incalzire, se poate face doar prin investirea in sisteme care determina scaderea costurilor unitare cu energia. Chiar daca pana acum am avut o iarna blanda, costurile…

- Autoritațile au aflat despre starea avansata de degradare a planșeului Unirii inca din anul 2017, cand Gabriela Firea era primarul Capitalei, insa documentul a fost "ținut in sertar" astfel incat Firea sa paseze vina catre Nicușor Dan, conform Biletin de București ...