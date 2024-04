Începând cu 5 aprilie, CET-ul oprește CĂLDURA Avand in vedere prognoza meteo pentru perioada urmatoare, cand in intervalul cuprins intre orele 18.00 – 06.00, temperatura medie exterioara se va situa, timp de trei zile consecutive, peste 10 grade C, Societatea CET Govora SA va sista furnizarea agentului termic pentru incalzire incepand cu data de 5 aprilie 2024, ora 09:00, conform contract de furnizare energie termica. „Precizam ca rețelele de termoficare raman sub presiune pana la data de 30 aprilie 2024. Pentru intervenții sau modificari la instalațiile de incalzire este necesara anunțarea furnizorului la Dispeceratul de Termoficare Urbana… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

