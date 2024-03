Stiri pe aceeasi tema

- Compania a precizat, luni, intr-un comnicat de presa, ca punctele termice care alimenteaza imobilele din zona Tineretului nu vor fi afectate. Avaria s-a produs pe Magistrala Berceni, pe strada Turnu Magurele, in zona complexului comercial „Grand Arena Mall” pe conducta cu diametrul de 1000 mm. ”Magistrala…

- Aproape 850 de consumatori casnici si non-casnici din Sectorul 1 din Bucuresti nu au gaze naturale, marti, din cauza unei avarii produse in timpul unor sapaturi. Alimentarea ar urma sa fie reluata in cursul serii, potrivit news.roDistrigaz Sud Retele a anuntat ca, in urma unei avarii produse asupra…

- Un curier Glovo a fost prins de polițiștii din București, dupa ce a furat telefonul mobil din buzunarul unei femei, care aștepta sa achite in fața casei unui fast-food dintr-un mall din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni, cand polițistii Secției 22 din Capitala au prins in flagrant…

- Radu Mihaiu a spus miercuri seara, in exclusivitate la „Saptamana primarilor” din cadrul emisiunii „Jurnalul de Seara” de la Digi24, ca in București ar fi nevoie o reorganizare administrativa. Asta, pentru ca „este un adevarat haos in suprapunerile atribuțiilor pe care le au sectoarele și primaria generala”.…

- Operatorii de salubritate din sectoarele 3 si 4 ale Capitalei au fost amendați cu 5.000 de lei de politistii locali din cauza ca nu au curatat corespunzator zapada si gheata din Piata Universitatii si de pe trotuarele Bulevardului Unirii.Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat, marti, intr-o postare…

- UPDATE: ” Serviciul de transport public functioneaza in parametrii normali si se circula in conditii de iarna. In cursul diminetii, din cauza conditiilor meteo au fost inregistrate cateva evenimente, punctual, la care s-a intervenit operativ iar in prezent circulatia este reluata”, a transmis STB, intr-un…

- Pentru a permite companiei Romgaz efectuarea unor lucrari, Delgaz Grid este nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale, joi , 21 decembrie intre orele 8 – 16 in localitațile : Ihod, Isla, Hodoșa, Sambriași. Reluarea alimentarii cu gaze naturale se va efectua treptat, incepand cu ora 16, dupa finalizarea…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera din Capitala anunța restricții temporare pe durata nopții in weekend-ul care urmeaza atat pe Pasajul Basarab cat și pe Pasajul Victoria din București. Cauza? In zona vor avea loc filmari. In aceasta sambata, noaptea, intre orele 22.00 și 05.00, se vor realiza filmari…