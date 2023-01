Când se administrează antibiotice în cazul infecțiilor respiratorii Cele mai multe infecții respiratorii diagnosticate in ultima perioada sunt de origine virala și nu necesita antibiotice, dar la primele semne de boala se recomanda consultarea medicului de familie sau prezentarea la centrele de permanența pentru prescrierea tratamentului corect. „Cele mai multe infectii respiratorii sunt de origine virala si nu necesita antibiotic. Daca, insa, dupa doua-trei zile de administrare de simptomatice nu se observa o imbunatatire a starii de sanatate, ci dimpotriva, de exemplu, observam ca sputa dintr-o culoare albicioasa devine galben-verzuie, inseamna ca avem deja… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

