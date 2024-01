Stiri pe aceeasi tema

- David Beckham se tine iar de glume. Fostul jucator de la Manchester United a ironizat-o din nou pe sotia sa, Victoria, si presupusele origini modeste ale acesteia, intro postare pe Instagram de Revelion. In fotografia incarcata pe rețeaua sociala, Beckham apare la masa, la luxosul restaurant Ritz, impreuna…

- Oaspete de seama pe final de 2023 la Complexul Turistic de Natație din Targoviște! Cum a petrecut de Revelion intr-o locație de poveste din Dambovița, fosta mare inotatoare Carmen Bunaciu s-a relaxat momente bune la bazinul de inot din vechea cetate de scaun a Țarii Romanești. Maestru al sportului,…

- Planuri de distracție pentru noaptea de Revelion distruse de escrocii de pe internet. Asta au pațit mai multe familii care au inchiriat, aparent, o cazare superba pentru noaptea dintre ani, dar care s-a dovedit, de fapt, o mare pacaleala. In cautare de un caștig rapid și ușor, escrocii au furat fotografiile…

- Noaptea de Anul Nou vine cu ea o mulțime de obiceiuri și tradiții despre care se crede ca aduc noroc și prosperitate in anul care abia incepe. In Banat, obiceiurile stravechi, pastrate de generații, sunt menite sa aduca bunastare.

- Odata cu apropierea de Noul An, gospodinele și bucatarii amatori din intreaga Romanie se pregatesc sa intampine 2024 cu mese festive, pline de preparate delicioase. Potrivit tradiției romanești sau a altora preluate din țari invecinate, anumite alimente consumate in noaptea dintre ani aduc noroc, fericire…

- Zanni a rezistat șase luni in jungla din Dominicana la Survivor dar in showbizz nu prea a reușit. Fostul frizer crescut la camin ce s-a visat vedeta a muzicii susține ca a fost pacalit și a ramas fara banii caștigați in ultimii doi ani. Pe numele sau Zanidache Robert Edmond (27 de ani), acesta da…

- Negociatorii din Qatar au reușit sa ajunga la un acord cu Egipt, Hamas și Israel pentru realizarea de evacuari limitate din Gaza, susține o sursa din zona, citata de Reuters . Qatar a mediat un acord intre Egipt, Israel și Hamas, in coordonare cu SUA, pentru a permite evacuarile. Sunt vizați cei care…

- Contractele futures Brent au scazut cu 79 de centi, sau cu 0,87%, la 90,10 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 0,53 centi, sau cu 0,6%, la 87,16 dolari pe baril. Guvernele SUA si Venezuelei se pregatesc sa semneze, cel mai devreme marti, un pact in Barbados pentru…