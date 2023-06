Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Elevilor Constanța, alaturi de alte asociații din țara, anunța ca elevii susțin in integralitate revendicarile cadrelor didactice, inclusiv in continuarea grevei generale din Invațamant. La randul lor, elevii cer guvernanților sa nu iși mai bata joc de Educație și solicita, de asemenea, renunțarea…

- Niciun elev nu va ramane fara situatie incheiata si fara posibilitatea, daca se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a, de a da examenele. „Exista solutii in cazul in care aceasta perioada se prelungeste, vom prelungi si noi anul scolar”, a anunțat, luni, ministrul Educației, Ligia Deca. ”Nu exista varianta…

- Ligia Deca a declarat, marți, ca va invita reprezentantii federatiilor sindicale pentru a incepe discutiile pentru contractul colectiv de munca. Anunțul ministrului Educației vine la cateva ore dupa ce federațiile sindicale au transmis ca vor declanșa greva naționala pe 22 mai, pe termen nelimitat.…

- Profesorii sunt tot mai aproape de greva generala, ca reactie la decizia guvernului de a ingheta salariile si angajarile in sistemul public. Pe 10 mai este anunțat un marș de protest la care sunt așteptați peste 15.000 de membri de sindicat. ”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor…

- Profesorii și angajații din invațamant vor beneficia de vouchere de vacanța și in urmatorii 4 ani. Potrivit unui nou proiect de ordin de ministru, profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța inca cel puțin patru ani. Suma propusa pentru a fi primita sub forma de vouchere de…

- Elevii vor intra de joi in vacanta dupa terminarea cursurilor si se vor intoarce la scoala miercuri, 19 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta de vara este prevazuta de sambata, 17 iunie, pana duminica, 3 septembrie. In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute…

- Vacanța de primavara se acorda in perioada sarbatorilor pascale. In 2023, elevii vor avea vacanța incepand de vineri, 7 aprilie, și pana marți, 18 aprilie. Anul școlar 2022 – 20233 curpinde cinci module și cinci vacanțe. A treia vacanța pe care au avut-o elevii au fost a fost in perioada 6 – 23 februarie…

- Ministerul Educației a rezolvat problema legata de vacanța de Paște din calendarul anului școlar 2023 – 2024. Astfel, a fost desființata vacanța de primavara stabilita inițial intre 13 și 21 aprilie, propusa și anunțata drept „avizata” cu partenerii de dialog social. Calendarul anului școlar anunțat…