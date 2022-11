Când încep înscrierile pentru Eurovision 2023 Cand incep inscrierile pentru Eurovision 2023 Romania se pregatește deja intens pentru Eurovision 2023. Inscrierile pentru Selecția Naționala incep chiar luni, 14 noiembrie. Urmatoarea ediție Eurovision se va desfașura in luna mai la Liverpool (Marea Britanie). Din cauza invaziei rusești, Ucraina, țara care a caștigat ediția din 2022 a celebrei competiții muzicale, nu o poate gazdui pe urmatoarea. Compozitorii care doresc sa inscrie piese pentru Selecția Naționala Eurovision o pot face pana pe 11 decembrie. Este necesar ca piesele sa fie originale și in prima audiție. Noutatea este ca, anul acesta,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

