- In decembrie, caldura sarbatorilor ne aduce mai aproape unii de alții. Acum devenim mai solidari, mai toleranți și mai generoși, iar atenția noastra se indreapta mai mult catre cei aflați in nevoie. Acum ies la iveala povești emoționante ale unor oameni care, numai Dumnezeu știe cum, reușesc sa mearga…

- Florentina și cei 3 copii au pașit astazi cu incredere in noua casa. Au descoperit-o cu entuziasm și cu multa bucurie in suflet. Amalia Enache impreuna cu Ionela și cu Marius Cozmiuc i-au inmanat Florentinei cheile noului Acasa, alaturi de toate gandurile voastre bune; David Popovici i-a fost și el…

- „Șmecherul” care a omorat doi copii, in timp ce conducea fara permis cu dezlegare de la poliție și parchet, ajunge in fața instanței, dupa ce a șefii pușcariei l-au dat in judecata.

- Preotul care a inființat așezamantul filantropic cu ajutorul Bisericii Sfantul Mare Mucenic Mina din Constanța anunța ca nu va mai primi mame și copii din Ucraina, explicațiile fiind legate de faptul ca din ce in ce mai multe femei romance au nevoie de ajutorul preotului și de cazare in așezamant, astfel…

- Emilia Roxana Maceșaru are 41 de ani, o familie minunata, doi copii superbi și este invațatoare, adica ”mama” pentru alte zeci de copii. A fost diagnosticata cu o tumoare cerebrala și are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, al intregii comunitați, pentru ca viața ei, a familiei ei și a zecilor de…

- Fostul iubit al Otiliei Bruma - „Bilionera” primește lovitura dupa lovitura: dupa ce judecatorii i-au pus sechestru pe casa și i-au respins cererea de a executa pedeapsa in regim semideschis, conducerea ANP a decis sa-l arunce intr-o pușcarie situata la 120 de kilometri de Capitala.

- Un cersetor a fost jefuit in plina zi, in plin centrul orasului. Culmea, autoarea talhariei a fost tocmai o cunostinta care il ajutase cu putin timp inainte. Persoana fara adapost, O.P. se intretine din cersit. Printre cunoscutii sai se numara si Ioana Bucataru, o persoana fara ocupatie. La sfarsitul…

- Dupa ce Delia Matache a spus recent ca nu iși dorește copii, Elena Udrea a ținut sa-i transmita un mesaj, chiar din pușcaria in care se afla, fiind condamnata pentru fapte de corupție. Astfel, fosta membra a Camerei Deputaților a ținut sa sublinieze faptul ca artista are timp sa faca copii, caci ea…