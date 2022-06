Când ești îndrăgostit, asta se întâmplă cu corpul tău Dragostea este un drog, dragostea este un camp de lupta. Dragostea este un medicament rau, o flacara eterna; ne lasa fara suflare, cu toții tremuram. Dragostea doare. Dragostea poate fi o experiența emoționala, dar se pare ca nu putem descrie efectele ei in termeni fizici. Și adevarul este ca dragostea are o influența asupra corpului, impactand totul, de la sanatatea pe termen lung pana la durerea fizica; afecteaza activitatea creierului nostru, hormonii și sistemul nostru imunitar. Dragostea poate modela modul in care gandim și poate schimba modul in care dormim; ne largește pupilele și ne… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

