- Maria și Antonio Anghel traiesc o poveste de dragoste ca in filme și au planuri mair impreuna. In urma cu cateva luni au caștigat premiul cel mare al sezonului 7 la Mireasa, iar acum au dezvaluit unde s-au mutat și unde vir pleca in curand. Maria și Antonio Anghel urmeaza sa se mute din Romania!

- FIFA a incercat instituirea unui nou regulament al agenților, alarmata fiind de veniturile tot mai mari pe care le inregistrau aceștia. Doar in 2022, intermediarii au caștigat 500 de milioane de euro, cu 25 la suta mai mult decat incasasera in anul anterior. ...

- Dupa ce am avut parte de o ultima saptamana cu condiții meteo extreme, iata ca vremea incepe, ușor, ușor, sa iși mai revina. Ne indreptam spre temperaturi cu mult mai calde fața de perioada care a trecut. Iata ce se va intampla pana la sfarșitul anului!

- Un zid exterior s-a prabușit luni, 18 decembrie 2023, la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc (Harghita) și a surprins patru elevi in interior. Pompierii i-au scos de sub ruine. Un baiat in varsta de 17 ani, insa, a fost declarat decedat. Elevii „ramasi pe drumuri” vor primi ajutoare…

- Ordonanța Trenuleț a fost publicata in Monitorul oficia, deci masurile se vor aplica, și vine cu o serie de noutați, pe langa cele anunțate inițial. Prezentam, mai jos, pricipalele masuri: de la pensia minima, la 200 lei netaxați la salariul minim, creșterea amenzilor de circulație, schimbari la programul…

- Catalin Bordea a declarat ca, deși nu mai ține legatura, in prezent, cu parinții Liviei, imediat dupa desparțire le-a marturisit acestora cat de mult a insemnat pentru el faptul ca l-au primit cu brațele deschise in familia lor. Catalin Bordea a divorțat de Livia in urma cu cateva luni, dupa o relație…

- Cazul omului de afaceri Adrian Kreiner nu este nici pe departe definitivat de procurori, deși anunțau care ar fi principalii suspecți. Pe de alta parte, noi informații dau de ințeles ca ar fi o rasturnare de situație in ceea ce privește averea afaceristului Adrian Kreiner.

- Catalin Cherecheș, fostul edil de la Baia Mare care a fugit din țara pentru a scapa de pedeapsa in urma caruia trebuia sa efectueze cinci ani de inchisoare cu executare, a fost prins in urma cu doua zile de catre polițiști in Germania. Iata de ce risca acum și familia lui sa intre la inchisoare.