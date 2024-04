Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Sacha Baron Cohen si Isla Fisher si-au anuntat divortul vineri, dupa ceva mai mult de 13 ani de casnicie, si au cerut ca intimitatea familiei lor sa fie respectata in aceste momente, informeaza EFE.

- Un cuplu celebru din lumea showbizului internațional s-a desparțit dupa ce au fost impreuna mai bine de 20 de ani, dintre care 14 au fost de casnicie. Despre cine este vorba, aflați in randurile urmatoare. Sacha Baron și Isla Fisher s-au desparțit Actorii Sacha Baron Cohen și Isla Fisher și-au anunțat…

- Tanara de 20 de ani, electrocutata sambata dimineața dupa ce s-a urcat impreuna cu un baiat pe un tren din Gara Cluj-Napoca, a suferit arsuri și a fost transportata cu un avion SMURD de la Cluj-Napoca la Timișoara.

- Actrita Natalie Portman si coregraful francez Benjamin Millepied au divortat dupa un mariaj de 11 ani, a anuntat variety.com, potrivit news.ro Potrivit People, un reprezentant al lui Portman a confirmat ca actrita premiata cu Oscar a depus cererea de divort de coregraful francez in luna iulie 2023,…

- Un italian a fost filmat la Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanților, in timp ce sarea dintr-un balcon in altul și avea un comportament confuz.Barbatul striga ajutor și cerea sa vina poliția. Vecinii au inceput sa ii strige sa se duca in balcon, unde e in siguranța.In cele din urma, la locul incidentului…

- Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent, citate de AFP, potrivit Agerpres. Aceasta cercetare,…

- Valentin Mihaila și-a facut cadoul ideal la aniversarea celor 24 de ani. A jucat bine, a marcat, iar Parma a invins, 2-1 cu Venezia. # „Cand il vad jucand, cum ataca profunzimea, cum descopera calea spre gol, ma mulțumește total”, a declarat antrenorul Fabio Pecchia. # „Tricolorul” nu a fost insa niciodata…

- Carlos Alcaraz (20 de ani, 2 ATP) s-a calificat in premiera in turul 4 la Australian Open. Spaniolul a trecut de Shang Juncheng (18 ani, 140 ATP), chinezul abandonand in setul 3. De asemenea, pentru prima data in cariera, ibericul a jucat impotriva unui adversar mai tanar. Chinezul a abandonat in setul…