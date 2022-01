Când au loc Crăciunul și Revelionul pe rit vechi în 2022 Cand au loc Craciunul și Revelionul pe rit vechi in 2021. Pentru creștinii ortodocși, sarbatorile iarna se termina pe 7 ianuarie, insa pentru cei care sarbatoresc pe rit vechi, abia incep. Inainte de Hristos existau doua sisteme de calculare a timpului unui an: unul al egiptenilor, de 365 de zile, iar altul al romanilor, care avea 355 de zile, astfel anual ramanea o diferențad e 10 zile intre cele doua. Cand au loc Craciunul și Revelionul pe rit vechi in 2022 Imparatul roman Iuliu Cezar a hotarat in anul 46 i.Hr sa indrepte aceasta diferența și s-a facut trecerea la sistemul de calcul egiptean,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

