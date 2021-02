Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va da unda verde vaccinului american impotriva Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, pana in martie, cel tarziu, anunta Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american. Inca din ianuarie 2020, Johnson & Johnson incepeau sa lucreze la un vaccin impotriva coronavirusului, urmand ca in martie 2020 sa primeasca 456 milioane dolari de la guvernul Statelor Unite pentru a ajuta la dezvoltarea și producerea vaccinului. Johnson & Johnson a anuntat la sfarsitul lui ianuarie 2021 ca vaccinul sau impotriva Covid-19 are o eficienta…