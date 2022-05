Stiri pe aceeasi tema

- Mai nou, paracetamolul sau cainele de companie ar putea fi cauze ale hepatitei necunoscute, care inca mai afecteaza o serie de copii din intreaga lume, sugereaza cercetarile efectuate in Marea Britanie. La inceput, a fost adenovirusul, apoi, s-a suspectat izolarea prelungita din timpul pandemiei care…

- Un studiu realizat de cercetatorii sud-africani, prezentat de The Jurusalem Post, arata cum pot subvariantele BA.4 și BA.5 ale variantei coronavirusului Omicron sa declanșeze un nou val de infecție Covid-19. Cele doua subvariante ale Omicron pot ”ocoli” suficient anticorpii dobandiți printr-o infecție…

- Organizația Mondiala a Sanatații a prezentat trei posibile scenarii vizand evoluția pandemiei in continuare, ce fac parte din Planul strategic de pregatire și raspuns al OMS. In cadrul unei informari de presa, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca ”scenariul cel mai…

- Guvernul britanic și-a prezentat scuzele, miercuri, dupa publicarea unui raport care dezvaluie ca moartea a 201 bebeluși dintr-un spital din nord-vestul Angliei ar fi putut fi evitata prin ingrijire adecvata și fara obstinația de a evita operațiile de cezariana, transmit BFMTV.com, Sky news. Scuzele…

- Organizația Mondiala a Sanatații a recunoscut dependența de jocuri video și internet ca boala, pandemia de coronavirus agravand acest pericol mai ales in randul adolescenților. Cercetatorii sunt acum preocupați de gasirea unor soluții pentru tratarea acestei afecțiuni. In acest sens, a fost pusa la…

- Robert ”Woody” Johnson, proprietarul clubului de fotbal american New York Jets, se pregatește sa depuna o oferta pentru a cumpara clubul londonez de fotbal Chelsea, deținut de Roman Abramovici. Oligarhul rus vrea sa-și lichideze afacerile din Marea Britanie, inclusiv proprietatea asupra actualei deținatoare…

- Cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca au facut un studiu prin care descifreaza procesele mintale implicate in aparitia plictiselii si posibilele cai de a preveni unele efecte nocive ale acesteia, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un nou studiu, publicat in revista National Library of Medicine, face legatura intre paracetamolul efervescent și riscul crescut de criza cardiaca, accident vascular cerebral și insuficiența cardiaca. Cercetatorii chinezi au analizat, timp de un an, efectele administrarii de paracetamol in cazul a peste…