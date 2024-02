INS: Prețul pâinii a crescut cu peste 52% și al fasolei cu 45%, între 2019 și 2023 Prețul painii a crescut cu peste 52% , dar cea mai mare scumpire s-a inregistrat la zahar, cu 86%, in 2023 comparativ cu 2019, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Și faina s-a scumpit cu peste 46% , iar prețul la zahar a cunoscut majorari importante la nivel europen. Cristi Șelaru, consilier INS, citat de Știri pe surse, spune ca: ”Romanii și-au diversificat gusturile și consuma branzeturi fine din import. Astfel, prețul la branza a crescut din 2019 pana in prezent cu peste 60%. Conform INS, importurile de branza și caș au crescut de la 88.113 tone in 2019, la 91.852 tone… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mancam produse alimentare mai scumpe, in medie, cu 43% fața de 2019 cand nu aveam nici pandemie, nici criza energetica și nici razboi.Dintre produsele alimentare care nu ar fi trebuit sa mențina scumpiri mari sunt cele de panificație. Prețul painii a crescut cu peste 52%, arata cifrele Institutului…

- Productia de carne de pasare a Romaniei s-a majorat anul trecut cu 5,5%, comparativ cu anul 2022, totalizand 539.867 tone, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate la sfarșitul saptamanii trecute, potrivit Agerpres. In 2023, au fost sacrificate 321,8 milioane de pasari, in crestere…

- Productia de carne de pasare a Romaniei a crescut, anul trecut, cu 5,5%, fața de 2022, totalizand 539.867 tone, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri.In luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, numarul sacrificarilor a crescut la bovine și a scazut la…

- Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi prelungita cu 60 de zile, a anunțat, luni, premierul Marcel Ciolacu. „Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in continuare de o stabilitate…

- Vești proaste pentru șoferii din Romania! Benzina și motorina s-au scumpit, din nou! Romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare pentru a alimenta. Iata care este prețul carburanților astazi, 27 ianuarie 2024!

- Rata anuala a inflatiei a ajuns la 6,72%, in noiembrie, de la 8,07% in octombrie. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, iar cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Indicele prețurilor de consum anunțata de Institutul de Statistica…

- Salariul mediu net a fost in octombrie de 4692 lei, in crestere cu 99 lei (+2,2%) fața de luna septembrie 2023, arata Statistica. In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net comparativ cu luna precedenta in invatamant (+2,9%), respectiv in administratia publica (+1,9%).…

- Romanii sunt cetațenii din Uniunea Europeana care viziteaza cel mai mult Bulgaria, dintre cetațenii europeni, arata datele Institutului Național de Statistica de la Sofia. In schimb, bulgarii prefera destinații precum Grecia și Turcia.