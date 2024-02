Ce spune statistica: Cu cât au crescut prețurile la cele mai importante produse alimentare Mancam produse alimentare mai scumpe, in medie, cu 43% fața de 2019 cand nu aveam nici pandemie, nici criza energetica și nici razboi. Dintre produsele alimentare care nu ar fi trebuit sa mențina scumpiri mari sunt cele de panificație. Prețul painii a crescut cu peste 52%, arata cifrele Institutului Național de Statistica, comparand anul 2023 cu 2019, și prezentate in emisiunea Agrojurnal de la Digi24. Asta, avand in vedere ca, cel puțin in 2023, prețurile la grau s-au prabușit și inca sunt in picaj. Kilogramul de grau se vinde la poarta fermei și cu 0,6 lei. Faina s-a scumpit și ea din 2019… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

