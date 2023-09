Stiri pe aceeasi tema

- Canada intentioneaza sa finanteze cu 3 miliarde de dolari canadieni proiectului unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, marti seara, informeaza News.ro."3 miliarde de dolari canadieni pentru unitatile 3 si 4 de la Cernavoda. Astazi, la Ottawa, am primit din…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anuntat reluarea lucrarilor la centrala de la Iernut. „S-a trecut de blocaj”, spune ministrul. „Singura centrala functionala intens, care arde gaz romanesc, este cea facuta de OMV la Ploiesti. Au facut-o in timp record, are 600 MW, cat centrala de la Cernavoda,…

- Cele doua noi reactoare pe care le are in vedere compania Nuclearelectrica ar urma sa coste cel putin 6,5 miliarde de euro (7,29 miliarde de dolari), a declarat miercuri ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intr-un interviu pentru Reuters.

- ”Nuclearelectrica si Energocom, furnizorul de energie al Republicii Moldova, anunta semnarea unui Memorandum de Intelegere (MoU) pentru a dezvolta cooperarea pe termen lung in sectorul energetic si pentru a atinge obiective strategice comune. Obiectivul Memorandumului de Intelegere este de a explora…

