- Ramasitele a 215 copii, unii cu varsta de pana in trei ani, au fost gasite pe locul unei foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni, o descoperire pe care prim-ministrul canadian Justin Trudeau a descris-o vineri drept sfasietoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Belarusian President Alexander Lukashenko on Wednesday accused the West of trying to use the diversion of a Ryanair plane at the weekend to wage hybrid war against him and said it had falsely portrayed his handling of the incident, according to Reuters. In his first comments after what some European…

- Bitcoin fell 3% on Friday, giving up gains as its recovery from this week’s plunge shows signs of faltering, according to Reuters. Bitcoin fell to $39,262 on the Bitstamp exchange. That is roughly 30% above its Wednesday low, but just below its 200-day moving average. Rival cryptocurrency ether also…

- Unul dintre jandarmii acuzati de moartea prin asfixiere a lui Zaharia Barbu, inginerul de 63 de ani din Pitești, mort dupa o intervenție controversata a poliției și jandarmeriei, a fost scos din arestul preventiv de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti si plasat in libertate sub control judiciar. Decizia…

- Familia regala a Romania a transmis, vineri, un mesaj de condoleante la moartea printului consort Philip al Marii Britanii, in care amintesc ca printul si regele Mihai, nascuti in aceeasi zi, au fost veri si au pastrat o prietenie de o viata intreaga. Regina Elisabeta a II-a si Principele Philip raman…

- In declarația de presa susținuta joi seara, premierul Florin Cițu și ministrul secretar de stat Raed Arafat au vorbit și despre revenirea elevilor la școala. Premierul a avut un mesaj pentru miniștrii Sanatații și al Educației, iar Raed Arafat a spus ca revenirea in banci a elevilor este posibila cu…

- Aproximativ 600 de kilograme de uraniu saracit, material radioactiv, au fost descoperite pe platforma fostei fabrici Vulcan din Sectorul 4 al Capitalei. Este vorba despre mai multe instalații abandonate intre ruinele fabricii. Totul a ieșit la iveala o data cu demolarea unei cladiri ce a aparținut Nuclear…