Stiri pe aceeasi tema

- O unitate specializata a politiei federale canadiene a efectuat luni o perchezitie in regiunea orasului Montreal in legatura cu scrisoarea otravita adresata presedintelui american Donald Trump, precum si cu alte cinci scrisori similare trimise in Texas, informeaza AFP preluat de agerpres citand surse…

- Politia canadiana desfasura luni o operatiune intr-o suburbie a metropolei Montreal, in apropierea aeroportului, in cadrul anchetei privind cazul plicului cu ricina trimis catre Casa Alba, transmite Reuters potrivit Agerpres. Autoritatile au arestat duminica o persoana suspectata ca a trimis prin…

- Poliția din Canada desfașoara, luni, o operațiune intr-o suburbie din apropierea aeroportului din Montreal, in cadrul anchetei privind cazul plicului cu ricina trimis catre Casa Alba, relateaza Agerpres.Duminica afost arestata o femeie cu cetațenie canadiana, suspectata ca a trimis prinposta o otrava…

- O femeie a fost arestata dupa ce i-a trimis președintelui american Donald Trump o scrisoare conținand ricina. Din primele informații, femeia era inarmata in momentul in care polițiștii au reținut-o.

- Un plic care continea ricina, o otrava periculoasa, a fost trimis la Casa Alba. Acesta a fost interceptat inainte de a ajunge in camera prin care trece toata corespondenta presedintelui SUA.

- Un plic care continea ricina, o otrava periculoasa, a fost trimis la Casa Alba. Acesta a fost interceptat inainte de a ajunge in camera prin care trece toata corespondenta presedintelui SUA.

- Un barbat a fost impuscat mortal sambata noaptea la Portland, in statul american Oregon, in timpul unor manifestatii ale sustinatorilor si contestatarilor presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza presa locala preluata de dpa. Incidentul a avut loc la ora locala 20.45 (03.45 GMT), in apropierea…

- Trei adolescenti au fost arestati dupa ce au intrat ilegal pe proprietatea presedintelui Donald Trump de la Mar-a-Lago, avand asupra lor o arma semiautomata incarcata, scrie CNBC News. Purtatorul de cuvant al Politiei din Palm Beach, Michael Ogrodnick, a declarat ca baietii de 15 ani au fost arestati…