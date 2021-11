Stiri pe aceeasi tema

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a incheiat faza inspectiilor potentialelor stadioane pentru meciurile de la Cupa Mondiala din 2026, gazduita in comun de SUA, Canada si Mexic, cu o vizita la Toronto, iar o decizie finala va fi anuntata in luna aprilie, transmite Reuters.

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a incheiat faza inspectiilor potentialelor stadioane pentru meciurile de la Cupa Mondiala din 2026, gazduita in comun de SUA, Canada si Mexic, cu o vizita la Toronto, iar o decizie finala va fi anuntata in luna aprilie, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- ​Divizia de livrare de mâncare a grupului Uber a încheiat un parteneriat cu retailerul de cannabis Tokyo Smoke pentru a putea face livrari de canabis în provincia Ontario din Canada, acesta fiind prima intrare a grupului Uber pe acest segment de activitate, a declarat luni pentru Reuters…

- Un analist financiar din Toronto, Canada, este castigatorul trofeului decernat la cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Național-Concurs de satira sociala ”Tudor Mușatescu” organizat la Campulung. Stabilit peste Ocean in urma cu peste doua decenii, Sorin Finchelstein este originar din Botoșani și…

- Corporatia Thomson Reuters si-a retras miercuri angajamentul semnat in 31 august de a sprijini militarii britanici, transmite agentia Reuters. Dupa ce documentul a fost facut public, mai multi fosti si actuali jurnalisti de la Reuters au obiectat ca el creeaza indoieli privind obiectivitatea activitatii…

- A reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria tenisului, câștigand US Openul dupa ce a venit din calificari. Emma Raducanu a povestit primul lucru facut dupa ce a ajuns acasa, la familie, în Marea Britanie.Sportiva se afla acum în centrul atenției dupa performanța de la…

- Emma Raducanu, 18 ani, noua stea a tenisului mondial dupa victoria de la US Open, a fost ultima data in Romania inainte de pandemie. A ajuns la Bucuresti cu parintii sa isi viziteze bunica, care ii pregateste de fiecare data cand vine mancarea ei preferata, sarmale. Intr-un dialog cu reporterii ObservatorNews,…

- Cantareata canadiana Alanis Morissette a marturisit, in cadrul unui nou documentar, ca a fost victima mai multor violuri in adolescenta, informeaza luni publicatia The Guardian. Pelicula, intitulata ”Jagged”, va fi proiectata saptamana aceasta la Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF).…