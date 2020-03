Campionul Ovidiu Ionescu, inspirat de Roger Federer

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul din topul jucatorilor profesioniști de tenis, spaniolul Rafael Nadal, 33 de ani, spune ca Jocurile Olimpice reprezinta competița suprema pentru un sportiv.Asta pentru ca se disputa din patru in patru ani, in timp ce turneele de Mare Șlem sunt in fiecare an. "Olimpiada este o competitie complet…

- Mihai Covaliu, președintele COSR, este cu gandul la Jocurile Olimpice de la Tokyo și este convins ca Romania va lua cateva medalii importante. Oficialul iși pune increderea și in cea mai buna tenismena a țarii, Simona Halep, potrivit Mediafax.Covaliu este convins ca fostul lider al clasamentului…

- ​Presedintele Federatiei Române de Triatlon (FRTRI), Vlad Stoica, a declarat ca sportivul francez Felix Duchampt se afla în curs de naturalizare pentru a putea reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Agerpres."Felix Duchampt este un sportiv francez…

- Mirel Radoi (38 de ani), noul selecționer al Romaniei, a enunțat cateva nume de fotbaliști care pot face parte din lotul naționalei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din anul 2020. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria,…

- Alina Vuc, medaliata cu argint la Campionatele Mondiale si calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, a fost desemnata, miercuri, sportivul anului la gala organizata de catre Federatia Romana de Lupte. Antrenorul anului 2019 a fost desemnat Nikolay Stoyanov, responsabil cu lotul…

- Agenția Mondiala Antidoping (WADA) a decis, luni, suspendarea timp de patru ani a Rusiei de la toate competițiile majore.Asta inseamna ca Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, JO de iarna 2022 de la Beijing si Cupa Mondiala 2022 din Qatar.Președintele Rusiei, Vladimir Putin, 67…

- La o luna dupa ce a fost diagnosticat cu cancer la tiroida, australianul Matthew Glaetzer a obtinut medalia de bronz la keirin, sâmbata, la etapa de Cupa Mondiala de ciclism pe pista de la Cambridge (Noua Zeelanda), relateaza L’Equipe, potrivit News.ro.Glaetzer, în vârsta…

- Romania va participa cu trei sportivi la Campionatele Europene de inot in bazin scurt, de 25 de metri, care vor avea loc la Glasgow, in perioada 4-8 decembrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern. Robert Glinta, Daniel Martin, ambii calificati la Jocurile…