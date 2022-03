Stiri pe aceeasi tema

- A lucrat 27 de ani in mina, iar acum iși ocupa majoritatea timpului pictand. Ioan Fratuțiu a lucrat la mina, iar anul trecut a ieșit la pensie. Cu mainile cu care a scos carbune, acesta realizeaza adevarate opera de arta. Culori, sentimente și emoții se desprind de pe panzele pe care acesta le picteaza…

- Casa de Cultura a Studenților din Targu Mureș a gazduit joi, 20 ianuarie vernisajul expoziției de fotografie și pictura, realizata cu lucrarile studenților din Tabara de creație „Vis de toamna". In cadrul vernisajului au fost premiate cele mai frumoase lucrari. La secțiunea "Pictura", primele trei locuri…

- Daca ti-ai descoperit recent pasiunea pentru pictura si vrei sa-ti dezvolti aptitudinile in acest domeniu, primul pas este achizitionarea unor materiale esentiale. Gama de materiale cu care lucreaza un pictor consacrat este foarte complexa, insa mai intai va trebui sa deprinzi tehnicile de baza si…

- Filmele "Power of the Dog" și "West Side Story" sunt marile caștigatoare ale Globurilor de Aur. Primele premii importante ale anului au fost acordate anul acesta in cadrul unei ceremonii restranse, fara transmisie live si fara covor rosu. Caștigatorii au fost anuntați online, scrie digi24.ro.

- Chiar de Ziua Campinei, sambata, 8 ianuarie, la Biblioteca Municipala ”Dr. C.I. Istrati” a avut loc premierea caștigatorilor concursului de compuneri și desene ”Orașul meu”, eveniment care a facut parte din proiectul ”CampinArtelor”.

- FOTO: O tanara din Turda a caștigat excursia in Egipt, la concursul ”Live & Share – premii faine”, organizat de Cluj24 Bianca Crișan, eleva in clasa XII-a la un liceu din Turda, este caștigatoarea excursiei in Egipt, oferita in urma concursului ”Like & Share – premii faine” organizat de Cluj24. ”Sunt…

- Centrul Cultural Vrancea a participat cu elevi ai clasei Pictura, din cadrul Școlii Populare de Arta, la Concursul Național de Pictura și Grafica in luna decembrie, organizat in județul Cluj. Consiliul Județean Cluj, prin Scoala Populara de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca, a organizat, ediția a XII-…

- Roxana Buzoiu și Sendo traiesc o adevarata poveste de dragoste, iar cei doi au planuri mari de viitor și se gandesc la marele eveniment. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca de Craciun va merge in Franța la socrii ei.