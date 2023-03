Campanie de depistare precoce a bolii cronice renale, afecțiune care nu doare, dar ucide A fost lansata prima campanie la nivel național de informare și conștientizare a bolii cronice de rinichi, care are ca scop creșterea accesului la diagnosticarea gratuita și evaluarea riscului acestei suferințe. Specialiștii atrag reuniți in aceasta campanie atrag atenția ca bolile cardiovasculare, hipertensiunea și diabetul sunt frecvente și pot afecta grav rinichii. De aceea, ei recomanda evaluarea gratuita a starii rinichilor la medicul de familie. Pentru aceasta, ministrul Rafila a anunțat decontarea celor doua analize recomandate de ghidurile clinice internaționale – rata de filtrare glomerulara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua analize importante vor fi decontate in Romania pentru o boala care afecteaza 700 de milioane de oameni. Boala cronica de rinichi ar putea deveni in curand a cincea cauza de deces la nivel European o spun specialiștii, care se așteapta la o creștere a cazurilor, pe masura ce populația imbatranește,…

- Un pansament electronic, care accelereaza vindecarea și cicatrizarea plagilor cronice, ce pare ca exista doar in filmele science-fiction, funcționeaza in realitate, fiind conceput de cercetatorii americani. Unele rani nu prezinta niciun semn de vindecare chiar dupa 4-6 saptamani. Este vorba despre plagi…

- In Romania se consuma excesiv antibiotice, raportat la nivelul Uniunii Europene, arata un studiu Eurobarometru. Specialistii explica de ce acest fenomen al automedicatiei irationale este unul nociv

- In fiecare an, in ultima zi a lunii februarie, este celebrata Ziua Internaționala a Bolilor Rare. Asta s-a stabilit printr-o decizie luata in anul 2008 de catre EURORDIS – Alianța Europeana a Asociațiilor de Pacienți cu Boli Rare. Potrivit DSP Maramureș, aceasta zi ofera oportunitatea „de a milita impreuna…

- „Putem vedea sfarsitul pandemiei COVID-19", spunea presedintele Organizatiei Mondiale a Sanatatii in ianuarie. La trei ani incheiati dupa ce OMS a declarat COVID-19 o situatie de urgenta internationala, Tedros Ghebreyesus anunta ca 90- din populatia globului a dobandit un anumit grad de imunitate. Sfarsitul…

- Ionița și Viorica de la Clejani trec printr-o perioada grea. Tocmai ce s-a aflat de ce boala grava de care sufera Viorica de la Clejani, de fapt. Din intamplare a aflat ca sufera de așa ceva. Boala este una care este cunoscuta in popor ca un „ucigaș tacut”. Viorica de la Clejani, grav bolnava. De […]…

- Comisia de ancheta din Parlament privind anchizițiile din pandemie ii cheama, intr-un final, sa dea explicații pe reprezentanții Ministerului Sanatații și pe cei ai Parchetului General. Totul vine in contextul in care la DNA sunt deschise peste 90 de dosare cu prejudicii urașe. In timp ce romanii erau…

- In Romania, magazinele second – hand sunt in continuare la mare cautare, fie ca vorbim de haine, electrocasnice sau chiar și mobila. La alimente, cel puțin teoretic, nu știm sa existe așa ceva, chiar daca uneori calitatea produselor gasite pe raft este indoielnica, ca sa nu mai vorbim de cazurile celebre…