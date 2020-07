Camioanele şi autobuzele, în vizorul poliţiştilor CARAS-SEVERIN – Autovehiculele pentru transportul persoanelor si marfurilor vor fi oprite pentru control, in aceasta saptamana, de politistii rutieri, pe drumurile publice din județ. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale UE, in cadrul actiunii Truck&Bus! Aceasta are si rolul de a preveni accidentele rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor de transport public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri și de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

