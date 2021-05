Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, va fi prezenta luni, 17 mai, de la ora 16,00, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului", in urma unei solicitari facute in acest sens de PSD si aprobata miercuri de Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Conform documentului, tema propusa spre dezbatere este "prezentarea Raportului preliminar intocmit de Ministerul Sanatatii privind raportarea deceselor COVID-19 si de clarificarea diferentelor dintre sistemele de raportare". Senatorii si deputatii au dat, marti, vot negativ proiectului de hotarare care vizeaza infiintarea unei Comisii parlamentare…