Stiri pe aceeasi tema

- De cand a plecat din PNL, Ludovic Orban l-a atacat in mai multe randuri pe actualul lider de la Cotroceni. Mai nou, nemulțumirile liderului formațiunii Forța Dreptei, exprimate in prima zi a acestei saptamani, vin dupa recenta instalare in funcție a unui nou președinte al Curții Constituționale. Fostul…

- Fostul premier, Ludovic Orban, a lansat la Targoviște, noua sa formațiune politica – Forța Dreptei. Deocamdata partidul nu are filiale solid conturate, ci mai degraba grupuri de inițiativa care cauta Post-ul Ludovic Orban a lansat Forța Dreptei, la Dambovița. Cine i s-a alaturat apare prima data in…

- Trei deputati independenti s au inscris in Alternativa Dreapta Printre ei si un deputat constantean Dupa Congresul AUR in care a fost ales presedinte unic George Simion, deputatii Daniel Gheorghe Rusu, Danut Aelenei si general Nicolae Roman au intrat intr un conflict cu noua conducere a formatiunii…

- Legea prin care toate firmele din Romania sunt forțate sa plateasca o serie de taxe noi catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) este discriminatorie și „incalca flagrant drepturile și libertațile societaților și ale reprezentanților acestora”, considera Consiliul Economic și Social (CES).…

- ​Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat joi ca nu este in favoarea unei aderari „pe scurtatura” a Ucrainei la Uniunea UE, precizand ca nu ar fi corect fața de țarile din Balcanii de Vest, relateaza BBC. „Faptul ca nu exista o scurtatura a caii aderarii la UE (a Ucrainei) este un imperativ al…

- Liderul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Braila, ca nu intelege de ce PNL mai organizeaza congres pentru alegerea unui nou presedinte si de ce acesta nu este numit prin decret prezidential.Eu nu inteleg de ce tin congres cei din PNL, Ciuca trebuia pus presedinte prin decret…

- Florin Cițu a facut declarații sambata, dupa ședința BEx convocata de el care nu s-a mai ținut din lipsa de cvorum. Acesta a spus ca și-ar fi dorit sa iși prezinte demisia in fața colegilor liberali, dar cum ei nu au participat la ședința, și-a inregistrat demisia la partid, scrie G4Media . Cițu a mai…

- Fostul șef al PNL, Ludovic Orban, nu iși vede viitorul in fostul sau partid și e decis sa continue construcția formațiunii pe care a inființat-o alaturi de alți colegi liberali. Acum, roata istoriei s-a intors și cel care l-a schimbat in funcție, Florin Cițu, a fost fortat sa demisioneze. Aflat la Timisoara,…