Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marti in favoarea ramanerii tarii in piata unica europeana, informeaza Reuters. Cu 245 de voturi pentru si 218 impotriva, a fost adoptat un amendament la legea de baza pentru Brexit, in sens contrar dorintei guvernului condus de premierul Theresa May de a taia toate legaturile politice, financiare si legale cu Uniunea Europeana. In ultimele saptamani s-au inregistrat mai multe situatii similare, cand camera superioara a legislativului s-a opus intentiilor executivului. La fel ca in celelalte cazuri, ultimul cuvant il are Camera Comunelor -…