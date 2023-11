Stiri pe aceeasi tema

- Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș readuc in atenția publicului EZOTERIC FEST, care se va desfașura la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in perioada 10-12 noiembrie 2023. Peste 90 de expozanți și conferențiari…

- Cifra de afaceri a companiilor clasate pe primele zece locuri a Topului National al Firmelor (TNF) 2023 este de aproape 280 de miliarde de euro, iar profitul de exploatare insumeaza circa 27 de miliarde de euro, conform datelor publicate, joi, de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). In acest…

- Topul Judetean al Firmelor aniverseaza in acest an a 30-a editie, astfel celebram 30 de ani de parteneriat, de promovare si de sprijin pentru mediul de afaceri. Clasamentul Topul Firmelor este realizat conform metodologiei unitare aprobate la nivelul Sistemului Camerelor de Comert si Industrie din Romania,…

- Pe data de 27 octombrie, Centrul Regional de Afaceri din Timișoara va gazdui cea de-a 30-a ediție, aniversara, a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, desfașurata sub sloganul: “TOP 30 – Impreuna pentru afaceri de succes”. Eveniment simbol al elitei afacerilor timișene, ediția…

- Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a raspuns invitației lui Liviu Anton, director general al Casei Auto Timișoara, de a participa la inaugurarea noului spațiu de prezentare Mercedes-Benz MAR20x, eveniment organizat la implinirea a 26 de ani de performanța…

- In cursul acestei saptamani, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a avut mai multe intalniri la București cu inalți diplomați ai ambasadelor straine in Romania. La invitația Excelenței Sale Han Chunlin, ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Florica…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Camera de Comerț și Industrie a Statului Qatar, sub egida Ambasadei Statului Qatar in Romania, le propun firmelor sa faca afaceri in țara araba. Acestea pot participa la un Forum de Afaceri virtual, sub genericul ”Romania – Qatar: Investiții și oportunitați…