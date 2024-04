Camarila imobiliară a Elenei Udrea a intrat în AUR! Cu finul penal Adrian Gurzău în frunte George Simion, liderul AUR, a facut cateva achiziții de marca: foști amploiați ai Elenei Udrea și ai partidului condus candva de Traian Basescu. Adrian Gurzau, finul Elenei Udrea, condamnat penal pentru trafic de influența, a devenit secretar general adjunct al AUR. Mihai Curtean, fost șef al organizației PMP Cluj și bun prieten cu Gurzau, a trecut la AUR, fiind liderul de facto al organizației Cluj. Horia Nasra, un politician cu multa experiența, care a colaborat in trecut cu Curteanu la o fundație, a trecut și el in tabara partidului lui George Simion. Practic, cațiva membri din vechea garda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, le-a urat pescarilor „fir intins”, dupa ce lacurile din cartierul Gheorgheni au fost populate cu pești. Astazi, Emil Boc a fost prezent la acțiunea de populare cu pești a lacurilor din cartierul Gheorgheni, declarand ulterior ca pupularea s-a realizat cu…

- Emil Boc, fostul premier al Romaniei, actualmente primar al orașului Cluj-Napoca, face acuzații de blat la meciul dintre Petrolul și Sepsi, meci care a anulat... The post Emil Boc, fostul premier al Romaniei, face acuzații de blat la meciul de fotbal dintre Petrolul și Sepsi appeared first on Special…

- „Extremismul este forța politica care poate pune in pericol viitorul Europei, viitorul democratic al Europei”, spune Emil Boc. El afirma ca liberalii trebuie sa faca tot ce le sta in putința „pentru a ține extremismul la ușa” „Extremismul este forța politica care poate pune in pericol viitorul Europei,…

- Bistrițeanul Sabin Sarmaș și-a anunțat candidatura ca independent pentru fotoliul de primar al orașului Cluj-Napoca, pentru alegerile din luna iunie. Se pare ca acesta nu ar avea susținerea Partidului Național Liberal din care face parte, motiv pentru care candideaza ca independent. Sabin Sarmaș și-a…

- Alegerile locale din Cluj-Napoca vor avea loc in 9 iunie, iar deja s-au anunțat cațiva candidați pentru postul de primar al Clujului. Vorbim deja despre Emil Boc și Sabin Sarmaș, cei doi au spus ca vor candida. Cel mai probabil din partea USR va candida deputatul Viorel Baltarețu, iar de la UDMR cel…

- Sabin Sarmaș, președintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Camera Deputaților, a anunțat ca vrea sa candideze impotriva lui Emil Boc la primaria Cluj-Napoca. Acesta a spus la emisiunea In fața ta, de la Digi24, ca orașul a ajuns intr-o etapa in care trebuie sa "se duca la…

- In 2024, municipiul Cluj-Napoca, condus de liberalul Emil Boc, va avea cel mai mare buget din istoria sa. Principalele prioritațile ale bugetului de peste 720 de milioane de euro sunt investițiile și crearea de locuri de munca, dezvoltarea verde și digitalizarea: ”Obiectivul este de a menține atractivitatea…

- Cluj-Napoca - raiul cerșetorilor. Potrivit primarului Emil Boc, orașul e atractiv pentru cei care apeleaza la mila publicului, insa Poliția Locala incearca sa-i conduca spre localitatea din care au venit. „Poliția Locala, pe parcursul timpului și-a rafinat metodele, discuțiile, capacitatea de a…