Calvarul bărbatului al cărui organism produce singur alcool. Se îmbată brusc, fără să bea niciodată Un barbat din Florida poate ajunge ușor in stare de ebrietate deși nu bea alcool. Pana sa realizeze care este problema, a trecut insa printr-un calvar. Și-a pierdut slujba de profesor și era sa ajunga la inchisoare pentru ca a condus in mod repetat sub influența alcoolului. Dar, adevarul neașteptat a ieșit la iveala: tocmai corpul sau este cel care produce alcool. Inainte de a se urca in mașina, Mark iși testeaza intotdeauna alcoolemia, chiar daca nu a gustat inainte licoarea lui Bachus. Și asta pentru ca, nu de puține ori, starea sa, perceputa de cei din jur drept “bizara”, i-a adus numeroase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

