Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 3 luni ale anului 2023, in Romania s-a inregistrat o scadere semnificativa a numarului de locuri de munca vacante (6700), conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica al Romaniei (INS).

- 130 locuri de munca vacante in Spațiul Economic European Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 130 locuri de munca vacante in țari ca: Norvegia – 51 locuri de munca pentru: supraveghetor ferma; muncitor acvacultura; Letronia – 30 locuri de munca pentru:…

- Vești proaste la inceput de an pentru angajații fabricii de frigidere Haier din Ariceștii Rahtivani. Compania a anunțat ca va disponibiliza 40% din personal in perioada urmatoare. Din pacate, sute de angajați vor ramane fara un loc de munca. Haier Tech face concedieri masive La inceputul lunii februarie,…

- Ce locuri de munca sunt disponibile la stat, in județul Alba, in aceasta perioada. Condiții și calendarul concursului Cateva locuri de munca la stat sunt disponibile in aceasta perioada in județul Alba. Vorbim despre un loc de munca la o unitate militara și doua la doua școli din județ. Locurile de…

- Vești bune pentru romanii care iși cauta de munca din noul an! Se deschide o noua fabrica in la noi in țara, care va asigura sute de locuri de munca noi. Vezi despre ce afacere este vorba și in ce domeniu sunt cautați noi angajați. Se construiește o noua fabrica in Romania Nokian Tyres, o […] The post…

- Cu foarte puțin inainte de finele anului, cei in cautarea unui loc de munca au de unde alege. Agenții economici au raportat catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca un numar de 861 de posturi vacante. Cele mai multe, 434, sunt in reședința de județ și comunele incevinate in timp ce la…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 176 oferte in județ și 116 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…