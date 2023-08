Compania Cis Gaz a caștigat o licitație derulata de comuna Baba Ana, din Prahova. Compania Cis Gaz, controlata de omul de afaceri Horațiu Sebastian Calugar, va construi rețeaua de gaze in comuna prahoveana Baba Ana, precum și in satele aparținatoare – Cireșanu, Conduratu, Satu Nou. Societatea va incasa 22,7 milioane de lei. Cis Gaz a avut singura oferta valabila in cadrul licitației organizata de autoritațile din Baba Ana. O alta oferta a fost declarat inadmisibila. Este singurul contract serios caștigat de Cis Gaz in acest an. In anii trecut, compania lui Calugar a obținut contracte de la Delgaz,…