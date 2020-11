Stiri pe aceeasi tema

- Dan Voiculescu avertizeaza, intr-o postare pe blogul personal, ca șomajul este o adevarata "bomba cu ceas", in plina pandemie de coronavirus. Fostul senator spune ca daca șomajul va atinge 10% șomaj, ”in mai puțin de șase luni ne vom confrunta cu o criza sociala exploziva”. "La sfarșitul anului…

- In ciuda laudaroseniei bucurestene care pocneste acum, ridicol, precum pop-cornul in tigaie, triumful electoral al tinerei politiciene de dincolo de Prut nu are mai nimic de-a face cu Romania. Sprijinita probabil de Germania - singura care avea mijloace de negociere cu Putin, Maia Sandu a pus inteligent…

- Dacia a produs, in octombrie, 29.676 mașini, mai puțin fața de luna similara din 2019. In octombrie 2020, au fost produse in Romania 51.418 autoturisme, o scadere de 3.2% fata de perioada similara din 2019 respectiv 53.119 unitati. Dintre acestea 29.676 unitati au fost produse in uzina DACIA de la…

- Calin Popescu Tariceanu a amintit, vineri seara, la emisiunea Exces de Putere de la Antena3, despre negocierile purtate de Președintele Iohannis cu reprezentanții Comisiei Europene, acuzand ca acesta nu a cerut pentru Romania niciun ban in plus fața de suma propusa de CE: "Nu a cerut nici un leu in…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, crede ca cel puțin pana in primavara situația generata de pandemia de coronavirus nu se va imbunatați in Romania, noteaza Antena 3.Raed Arafat i-a indemnat pe oameni sa respecte regulile sanitare și de distanțare sociala, pentru a trece…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE și candidat la funcția de primar general la Primaria Capitalei a afirmat, joi seara, la postul Romania TV, ca președintele Iohannis „nu va termina mandatul la Cotroceni”. Afirmația vine dupa ce președintele Romaniei l-a primit zilele trecute pe Nicușor Dan la Palatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de felicitare prim-ministrului Japoniei, Suga Yoshihide, in urma numirii sale in functie, in care subliniaza ca Romania este hotarata sa incheie Acordul de Parteneriat Strategic bilateral in 2021. "Am convingerea ca intelepciunea si…

- AN SCOLAR 2020-2021. Calin Popescu Tariceanu considera ca Ludovic Orban este depașit de situație, in ceea ce privește redeschiderea școlilor, astfel ca riscul apariției unor noi focare de infecție este major. Premierul insista in a trimite copiii la școala, numai ca "insecuritatea" ramane la ordinea…