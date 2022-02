Stiri pe aceeasi tema

- Calin Georgescu a fost acuzat in ultima perioada, in presa, pentru o serie de declarații in care și-a manifestat admirația pentru Corneliu Zelea Codreanu dar și pentru mareșalul Antonescu. El a raspuns acuzațiilor și a sugerat faptul ca ar fi o acțiune concertata impotriva sa."O sa vedem in urmatoarea…

- Calin Georgescu, caruia i s-a propus funcția de președinte de onoare al AUR, a revenit cu precizari despre Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. Georgescu a facut in trecut mai multe declarații elogioase la adresa celor doi. Georgescu susține ca respinge eticheta de „legionar” sau „antisemit”.…

- George Simion a vorbit in emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS despre viitorul partidului sau. "Colaboram cu toata lumea, nu ne vom alia cu nimeni din actualul Parlament. Noi doar cu poporul roman, nu cu cei care au condus timp de 30 de ani. Nu am facut aceasta mișcare pentru a-mi…

- Presa din Franța il critica in același timp pe președintele Macron, despre care scriu ca „da apa la moara” antivacciniștilor. Totodata, mai multe ziare din Paris spun ca Macron va avea zile grele in urma declarațiilor sale: „Aceste cuvinte vor marca viitoarea campanie prezidentiala, vor ramane gravate…

- Calin Georgescu și George Simion au petrecut ultimele zile din an impreuna, in Maramureș.„Dușmanii ne vor dezbinați, rupți in bucațele. Daca ne rupem iar in bucațele nu o sa facem nimic, o sa devenim slabi, fiți alaturi de noi sa facem marea unire”, a spus George Simion.Imaginile cu cei doi politicieni…

- „In 2022, imi doresc mai puține controale pentru romanii care sunt buni platnici și mai multe pentru cei rau platnici, din cauza carora nu putem sa reparam gaurile din buget. Despre impozite și taxe nu discutam acum. La anul. Vom avea discuții cu mediul de afaceri, cu organismele internaționale. Cred…