- U-BT Cluj-Napoca a revenit formidabil in ultimele minute ale meciului cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei Romaniei la baschet masculin, și s-a impus, scor 96-92. In careul de ași s-au mai calificat CSM Oradea, CSM Constanța și CS Rapid. U-BT Cluj-Napoca era neinvinsa pe plan intern in acest sezon,…

- Formația de baschet masculin U-BT Cluj-Napoca e cu un pas in sferturile de finala ale EuroCup, dupa ce a reușit o victorie istorica in fața deținatoarei trofeului, formația spaniola Dreamland Gran Canaria, in deplasare, cu scorul de 113-111. Clujenii s-au impus dupa prelungiri, dupa ce scorul a fost…

- U-BT Cluj-Napoca a reusit a zecea sa victorie in Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup, 90-74 cu echipa greaca Aris Midea Salonic, miercuri seara, in BT Arena.Clujenii au invins-o din nou pe Aris Salonic, iar Silvașan a ajuns la 300 de victorii ca antrenor al campioanei Romaniei.Intensitatea…

- U-BT Cluj-Napoca, campioana Romaniei la baschet masculin, a surclasat formația muntenegreana Buducnost VOLI Podgorica, cu scorul de 79-77, in deplasare, in Grupa B a EuroCup. U-BT a facut o prima jumatate de meci slaba, iar dupa 20 de minute era condusa la 14 puncte (45-31). Campioana Romaniei a revenit…

- U-BT Cluj-Napoca a invins dramatic echipa muntenegreana Buducnost VOLI Podgorica, cu scorul de 79-77 (19-22, 12-23, 19-16, 29-16), miercuri seara, in deplasare, in Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup.Campioana Romaniei a facut o prima jumatate de meci slaba, iar dupa 20 de minute era…

- La sediul Federatiei Romane de Baschet au avut loc, ieri, atat sedinta de atribuire a turneului Final 8 al Cupei Romaniei, cat si tragerea la sorti a sferturilor de finala ale competitiei ce va avea loc in luna februarie a anului viitor. In urma licitatiei desfasurate, campioana U-BT Cluj-Napoca a castigat…

- U-BT Cluj-Napoca a invins echipa poloneza Slask Wroclaw, cu scorul de 80-76 (20-13, 23-19, 14-21, 23-23), marti seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup.Campioana Romaniei s-a impus in fata ultimei clasate la capatul unui meci mai echilibrat…

- Campioana U-BT Cluj-Napoca a bifat a zecea victorie consecutiva in acest sezon al Ligii Nationale de baschet masculin, 88-85 (15-25, 27-18, 27-21, 19-21) cu CSO Voluntari, vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 12-a. Cu doua minute si 14 secunde inainte de final scorul era egal, 80-80.Bryce…