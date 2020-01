Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, luni, pe 23 decembrie. In fiecare an, cu o zi inainte de Ajunul Craciunului, crestinii praznuiesc mai multi sfinti. Astfel, in aceasta zi sunt sarbatoriti Sfintii 10 mucenici din Creta.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, duminica, pe 22 decembrie. In fiecare an, la aceasta data, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Petru Movila. Sfantul s-a nascut in Moldova, insa a plecat in Polonia, acolo unde s-a retaras cu familia lui, dupa moartea tatalui sau.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe data de 12 decembrie. In fiecare an, la aceasta data, un mare Sfant la crestinatatii este sarbatorit de crestini. Astfel, Sfantul Spiridon este praznuit cu mare credinta de Biserica, in fiecare an.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe 24 noiembrie. Un mare sfant al crestinatatii este praznuit de catre crestini in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Clement, episcopul Romei, este pomenit de Biserica pe 24 noiembrie.

- Potrivit calendar ortodox 2019, pe data de 1 noiembrie, credincioșii ii cintesc pe Sfinții doctori fara de arginți Cosma și Damian. Citește Rugaciunea puternica pe care o rostești pentru sanatatea ta și a familiei.

- In fiecare an, pe data de 26 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie, cunoscut in popor ca Sfantul Dumitru. In aceasta zi exista mai multe lucruri pe care trebuie sa le faci, dar și multe interdicții.

- Pe data de 20 octombrie este mare sarbatoare la romani! In calendarul ortodox sunt praznuiți doi sfinți importanți și este un bun prilej pentru a rosti cea mai puternica rugaciune pentru frați.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe 17 octombrie. In fiecare an, la aceasta data, Biserica il praznuieste pe Sfantul Proroc Osea, care a vorbit cu 800 de ani inainte de nasterea Lui Hristos.