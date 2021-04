Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare mare pentru creștini, miercuri, pe data de 24 martie. In fiecare an, in Ajun de Buna Vestire, este sarbatorit un mare Sfant. Iata rugaciunea pe care este bine sa o spui in aceasta zi.

- Este sarbatoare mare pentru creștini, luni, pe 22 martie. In fiecare an, la aceasta data, un mare Sfant al creștinatații este praznuit de catre Biserica. Ce rugaciune este bine sa spuneți la inceputul celei de-a doua saptamani din Postul Paștelui.

- An de an, pe data de 21 martie, este zi de mare sarbatoare pentru credincioși. Iata cui trebuie sa spui ”La mulți ani” in aceasta zi sfanta. Cea mai puternica rugaciune pentru iertare a pacatelor.

- Sarbatoare importanta pentru creștini, marți, pe data de 9 martie. Unii dintre cei mai importanți Sfinți sunt praznuiți in aceasta zi. Iata și rugaciunea pe care sa o rostești pentru liniștea casei tale.

- Mare sarbatoare pentru credincioși luni, 8 martie martie! In fiecare an, in aceasta zi, conform datelor din calendarul ortodox, este praznuit un mare sfant! Iata și cea mai puternica rugaciune pentru sanatate pe care trebuie sa o rostești.

- Este sarbatoare mare miercuri, pe data de 24 februarie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuita Intaia și a doua aflare a capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. In continuare iți prezentam rugaciunea pe care este bine sa o spui pentru a-ți merge bine in relație și in familie.

- Data de 7 februarie reprezinta zi de mare sarbatoare la romani! Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului, este praznuit de credicioși! Iata rugaciunea puternica pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de gandurile rele care nu-ți dau deloc pace.

- An de an, data de 23 de ianuarie este zi de mare sarbatoare la romani! Credincioșii praznuiesc un mare sfant. Iata și rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru a scapa de grijile care te apasa.